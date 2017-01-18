Reina saldırganının ilk sözü bu oldu!

İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı. Masharipov’un, evde polisleri gördüğü an Türkçe “Öldürmeyin beni” dediği öğrenildi.

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt’ta operasyonla yakalandı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, DEAŞ içindeki haber kaynaklarına “Dikkatli olun” uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.

Kaynak: Nihat ULUDAĞ-Müslim SARIYAR-Yusuf DOĞAN-Neşet DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK