Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Düzce'de bir polis memuru, Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının en üst katında bilinmeyen bir nedenle beylik silahı ile intihar etti.

Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli olan 42 yaşındaki polis memur Mehmet Bütün, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. İl Emniyet Müdürlüğünün ek hizmet binasının teras katında beylik silahı ile kafasına ateş eden Bütün’e ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bütün’ün mesai arkadaşları hastane önünde gelen ölüm haberi ile gözyaşlarına hakim olamadılar.

Olayı duyar duymaz ilk önce olay yerine ardından hastaneye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, “Teşkilatımızda 12 yıldır görev yapıyordu. Amirleri ve arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Adli idari hiçbir soruşturması yok. Görevini çok iyi yapan ve sevilen bir arkadaşımızdı. Maalesef böyle bir olay yaşadık. Biz de bilinen bir sebep yok” dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Bütün Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olup evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. 22 yıllık polis memuru olan Bütün, Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde 2005 yılından bu yana çeşitli birimlerde çalıştı.

Ali Yıldız