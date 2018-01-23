Pilot askerler şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın silah arkadaşları Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki uçakların üzerilerindeki bombalara şehitlerin isimlerini yazdılar.

Pilotlar çektikleri fotoğrafları da şehitlerin yakınlarına gönderdiler. Sosyal medya aracılığı ile teşekkürleri sunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın amcasının oğlu Adil Karamustafa, "Acımız çok taze. Şu anda Afrin bölgesinde silah arkadaşları uçakların bombalarına isimlerini yazarak fotoğraflarını bizlere göndermesi bizi çok duygulandırdı. Allah'ım onları muvaffak eylesin. Dualarımız oradaki bulunan askerlere” ifadelerini kullandı.

Ahmet Altay

