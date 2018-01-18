Pentagon: 'Suriye'de sınır gücü kurulmayacak'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), YPG ve DSG ile sınır gücü kurulmayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı basın açıklamasıyla ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu DSG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını açıkladı.

Pentagon dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeyi sürdüreceği ve bu eğitimin amacının topraklarına dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini artırmak olduğu belirtildi.

Pentagon’dan Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada, "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğratma noktasındaki çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olmayı sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

Hasan Çelik