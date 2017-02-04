Pembe balonlar umutlarla gökyüzüne uçtu

Medicana International İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Kanser Günü sebebiyle onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu. Ardından Onkoloji Hastaları, Belediye ve hastane yönetimi farkındalık oluşturmak amacı ile binlerce pembe balonu bu yıl ikinci kez gökyüzüne uçurdu.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde farkındalık yaratmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla Medicana International İstanbul Hastanesi Beylikdüzü Belediyesi işbirliğinde bu yıl 2. Kez umut balonlarını gökyüzüne gönderdi. Medicana’da Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara moral veren Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Sunucu Sinem Yıldız, Anne Çocuk Bloggerı Hassas Anne Ece Kumkale, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Gökdeniz, Necla Kotil, Serdar Çakmak, Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ ve müdürlük yetkilileri, hediyelerini kendilerine takdim etti. Ziyaretlere Hastane Genel Müdürü Ulvi Ünal, Başhekim Dr. Rüya Şişman, onkoloji doktorları da eşlik etti. Medicana önünde bir araya gelen Onkoloji hastalerı, bloggerlar, belediye ve hastane yönetimi ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Balon uçurma etkinliği sonrası “Blogger Soruyor, Onkologlar Yanıtlıyor” semineri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Seminere konuşmacı olarak Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, TV Programcısı Sinem Yıldız ve Hassas Anne bloğunun kurucusu Ece Kumkale katıldı. 31 yaşında yumurtalık kanserine yakalanan ve 3 çocuk annesi olan blogger Ece Kumkale programın moderatörülüğünü üstlenirken bir yandan da sosyal medya hesaplarında takipçileri için canlı yayın yaptı, onlardan gelen soruları konuklara yöneltti. TV Programcısı Sinem Yıldız anne ve babasının kansere yakalandığını ve o süreçte yaşadıklarını anlattı, moralin çok önemli olduğunu vurguladı. Onkoloji Uzmanı Dr. Kaya kanserde erken tanının hayat kurtardığının altını çizdi ve mutlaka onkoloji danışma merkezlerinin olması gerektiğini savundu. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tokatlı ise kontrol ve muayenelerin düzenli olarak yapılmasını, kişinin kendi doktoru olabilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Ünlü sunucu Sinem Yildiz: “Ailemi kanserden kaybettim”

Etkinliğe ünlü sunucu Sinem Yıldız da katıldı. Sinem Yıldız başından geçen zorlu mücadeleyi şöyle anlattı: “ Babamı 1 yıl, annemi 3 yıl önce kaybettim. Babam bağırsak kanseri, annem meme kanseriydi. Yayın hayatım devam ederken profesyonellik gereği izleyicime yansıtmamaya dikkat ediyordum. Reklam aralarında annemi arayıp nasıl olduğunu öğreniyordum. Yaşadığım en büyük acı annemi sonra da babamı kaybetmek oldu".

Yumurtalik kanseri sonrasi ikiz annesi oldum

Anne çocuk bloggerı Ece Kumkale, yıllar önce gördüğü kanser tedavisini ve yaşadığı uzun, üzücü, şaşırtıcı hikayesini katılımcılarla paylaştı

Kumkale, “Yumurtalık tümörümün olduğu ilk doğumumda ortaya çıktı. Sezeryanla doğum yaptım ve doğum sırasında alınan patoloji ile yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. İlk hamileliğim sırasında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Fakat doktorum ve eşim sütüm kesilmesin diye kanser olduğumu söylemedi. Oğlum 8.5 aylıkken öğrendim ve 9 aylıkken yumurtalığımın birini aldırdım. Kalan diğer yumurtamda da tümör vardı. Fakat hemen aldıramazdım. Ben tek çocuğum ve annemle babamı erken yaşlarda kaybettim. Oğlum yalnız kalmasın benim gibi. Onun bir kardeşi olmalıydı. Kalan tek ve diğer yumurtamla tüp bebek tedavisi gördüm. 1.5 yıl sonra tekrar hamile kaldım ve tüp bebek tedavisiyle ikizlerim oldu. Kızlar 4 yaşına geldiğinde diğer yumurtamdaki tümörün büyüdüğünü söyledi doktorum. 1 günde ameliyata alındım. Bu sürede en büyük desteğim eşimdi, onunla birlikte bu zorlu süreci atlattım” dedi.

