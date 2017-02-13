Paris Saint-Germain Barcelona CANLI izle! PSG Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta? (PSG Barça)

Paris Saint-Germain - Barcelona canlı izle! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain Barcelona kozlarını paylaşacak. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Devler Ligi'nde sonucu en çok merak edilen PSG Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona Fransa'da Paris Saint-Germain'in konuğu oluyor. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona Fransa'dan avantajlı skor olarak alarak dönmek niyetinde.

HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

Paris Saint-Germain - Barcelona maçı salı akşamı saat 22:45'te TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

ARALARINDA OYNANAN SON 10 MÜCADELE

ŞMP 01.03.1995 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG

ŞMP 15.03.1995 MS Paris SG 2 - 1 Barcelona

KGK 14.05.1997 MS Barcelona 1 - 0 Paris SG

HAZ 04.08.2012 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona

ŞMP 02.04.2013 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona

ŞMP 10.04.2013 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG

ŞMP 30.09.2014 MS Paris SG 3 - 2 Barcelona

ŞMP 10.12.2014 MS Barcelona 3 - 1 Paris SG

ŞMP 15.04.2015 MS Paris SG 1 - 3 Barcelona

ŞMP 21.04.2015 MS Barcelona 2 - 0 Paris SG

Heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

22.45 Benfica - Borussia Dortmund

22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona

15 Şubat Çarşamba

22.45 Bayern Münih - Arsenal

22.45 Real Madrid - Napoli

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus

22.45 Sevilla - Leicester City