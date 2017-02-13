Paris Saint-Germain Barcelona CANLI izle! PSG Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta? (PSG Barça)

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona Fransa'da Paris Saint-Germain'in konuğu oluyor. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona Fransa'dan avantajlı skor olarak alarak dönmek niyetinde.
Paris Saint-Germain - Barcelona maçı salı akşamı saat 22:45'te TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.
ŞMP 01.03.1995 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG
ŞMP 15.03.1995 MS Paris SG 2 - 1 Barcelona
KGK 14.05.1997 MS Barcelona 1 - 0 Paris SG
HAZ 04.08.2012 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona
ŞMP 02.04.2013 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona
ŞMP 10.04.2013 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG
ŞMP 30.09.2014 MS Paris SG 3 - 2 Barcelona
ŞMP 10.12.2014 MS Barcelona 3 - 1 Paris SG
ŞMP 15.04.2015 MS Paris SG 1 - 3 Barcelona
ŞMP 21.04.2015 MS Barcelona 2 - 0 Paris SG
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
22.45 Benfica - Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona
15 Şubat Çarşamba
22.45 Bayern Münih - Arsenal
22.45 Real Madrid - Napoli
21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
22.45 Manchester City - Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto - Juventus
22.45 Sevilla - Leicester City