Parasını çalan hırsızı kovaladı

Kahramanmaraş’ta emekli maaşını çekip otobüse binen ve parasının yerinde olmadığını fark etmesiyle hırsız olduğunu düşündüğü şahısların peşinden koşan yaşlı adamın çabaları sonuçsuz kaldı. Polisin zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bankadan emekli maaşını çeken 63 yaşındaki Burhan Çokyaşar’ın, halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra cebindeki bin 200 TL’nin olmadığını fark eden Burhan Çokyaşar, otobüsten inerek parasını çaldığını düşündüğü kişinin peşine düştü. Cep telefonu ile polis ekiplerine bilgi veren yaşlı adam, uzun süren kovalamaca sonrası yorgun düşerek şüphelileri kaybetti. Yaşananlar an ve an kameralara yansıdı.

Emekli maaşının çalındığını iddia eden Burhan Çokyaşar, parasını çalanların biran önce bulunmasını isteyerek, “Maaşımı yeni çekmiştim. Derepazarı’ndan sebzelik eşya aldım. Otobüs durağına gelip otobüse bindim. Önde iki kişi oturuyordu biri kalktı, gelen oturdu sonrasında oda tekrar kalkıp yanımda durdu. Bana değiyor sandım. Sonrasında baktım param yanımda değil. Ulu Cami durağına geldiğimde otobüsten indiler. Bende otobüsten inip arkasından koştum.

Yetişemedim. Peşini bırakmadım. İki kişilerdi. Birisi İş bankasının oradan araya kaçtı, diğeriniyse buldum. Peşinden koştum, kanlı dere köprüsünün oraya kaçtı. Yaşlı halimle yakalayamadım. Sonrasında durumu fark eden vatandaşlar bağırdı ama Kapalı Çarşıda kalabalığın arasına girerek gözden kayboldu. Geçimim zaten bu emekli maaşıyla sağlıyorum. Polis ekiplerimizden bu şahısların bulunmasını bekliyorum” dedi.

Polis, kovalamaca sırasında gazetecilere saldıran şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Halil Koyun

