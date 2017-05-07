Pakistan: '5 Afgan kontrol noktasının imha edildi'

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında en az 5 Afgan kontrol noktasının imha edildiğini, 50 güvenlik görevlisinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ve Afganistan orduları, arasında Cuma günü çıkan çatışma sürüyor. Pakistan Ordusunda görevli Tüm general Nadeem Ahmed, Chaman sınır bölgesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini 9’unun da yaralandığını söyledi. İslamabad’daki yetkililer, çatışmanın Afgan güvenlik güçlerinin Pakistan memurlara ve onlara eşlik eden askeri birliklere ateş açmasının ardından başladığını ifade etti. Yetkililer, 9 sivilin hayatını kaybettiğini 42 kişinin de yaralandığını söyledi.