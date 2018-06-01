ÖZET İZLE: Türkiye 2-2 Tunus Maçı Özeti ve Golleri İzle |Türkiye Tunus kaç kaç bitti?

Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında hazırlık karşılaşmasında Türkiye Tunus ile karşılaştı. Türkiye Tunus maçı kaç kaç bitti? Türkiye Tunus maçı geniş özeti ve golleri izle...

Türkiye Tunus maçı özeti ve golleri izle linki ile Türkiye Tunus maçı kaç kaç bitti ? gibi aradığınız bilgileri bu haberde bulabilirsiniz. A Milli Futbol takımı, İsviçre’nin Cenevre kentinde bu akşam TSİ 21.15’te Tunus ile karşılaştı. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve Türkiye Tunus maçı özeti ve golleri izleme linki bu haberimizde yer alıyor.. İşte karşılaşmaya ait tüm ayrıntılar...

TÜRKİYE:2 TUNUS:2

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Tunus ile İsviçre'nin Cenevre şehrinde karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. A Milli Futbol Takımı ile Tunus arasında oynanan özel maçın 90'ıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında altıpas önünden Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mouez Hassen son anda kornere çeldi.

18. dakikada Ali Maaloul'un sol kanattan ortasında ceza yayından Khaoui'nin sert vuruşunda top üstünden auta çıktı.

50. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Dylan Bronn kafayla topu uzaklaştırdı.

54. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada Ali Maaloul'ın sol kanatan kullandığı köşe vuruşunda Cengiz Ünder'den seken topu ceza yayında önünde bulan Anice Badri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

79. dakikada Bassem Srarfi'nin pasında topu düzeltip dönerek vuruşunu yapan Ferjani Sassi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağ kanattan pasında arka direkte topla buluşan Çağlar Söyüncü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Stade de Geneve

Hakemler: Fedayi San, Alain Heiniger, Jan Köbeli

Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal (Oğuzhan Özyakup Okay Yokuşlu dk. 46), İrfan Can Kahveci (dk. 64), Yusuf Yazıcı (Yunus Mallı dk. 46), Cengiz Ünder (Berkay Özcan dk. 77), Cenk Tosun

Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Kenan

Karaman, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Umut Bulut

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Tunus: Mouez Hassen, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn (Hamdi Nagguez dk. 75), Ali Maaloul (Oussama Haddadi dk. 82 ?), Yassine Meriah, Ferjani Sassi, Saif-Eddine Khaoui (Mohamed Ben Amor dk. 52), Ellyes Skhiri (Mohamed Larbi dk. 69), Naim Sliti, Fakhereddine Ben Youssef (Bassem Srarfi dk. 75), Anice Badri

Yedekler: Aymen Mathlouthi, Farouk Ben Mustapha, Yohan Benalouane, Rami Bedoui, Ahmed Khalil,

Ghaylene Chaalali

Teknik Direktör: Nabil Maaloul

Goller: Cenk Tosun (dk. 54 pen.), Çağlar Söyüncü (dk. 90) (Türkiye), Anice Badri (dk. 56), Ferjani Sassi (dk. 79) (Tunus)

Kırmızı kart: Cenk Tosun (dk. 59) (Türkiye)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Türkiye), Saif-Eddine Khaoui, Ben Amor (Tunus)