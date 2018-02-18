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EVET HAYIR

ÖZET İZLE: Trabzonspor Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Trabzonspor Başakşehir kaç kaç bitti?

18 Şubat 2018 17:38
ÖZET İZLE: Trabzonspor Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Trabzonspor Başakşehir kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor Başakşehir ike karşılaştı. Trabzonspor Başakşehir maçı geniş özeti ve golleri izle. Trabzonspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor Başakşehir ike karşılaştı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MAÇTAN DAKİKALAR

67' Trabzonspor'da Onazi çıktı yerine Dame N'Doye girdi.

46' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı.

45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

44' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Onazi savunma arkasına müthiş bir pas attı. Penaltı noktası üstünde topla buluşan Burak Yılmaz müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi

35' Gol - Visca'nın sağ kanattan ortasında Adebayor düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

32' Sol kanattan hızlı bir şekilde ilerleyen Kamil Ahmet'in çizgiye inerek yaptığı ortası kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21' Kullanılan köşe vuruşunda Arda Turan pasını Adebayor'a gönderdi Onun kafa vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.

10' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya da çarparak Volkan Babacan'ın ellerinde kaldı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı. 