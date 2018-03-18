ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzon Malatya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 1. Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Trabzonspor Yeni Malatya ile karşılaştı. Trabzon Malatya maçı kaç kaç bitti? Trabzon Yeni Malatya maçı geniş özeti ve golleri izle...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Burak Yılmaz,Onazi ve Yusuf Yazıcı'nın attığı iki gol ile 4 gol bulan Trabzonspor'un gollerine karşılık Malatyaspor'un golü ise Boutaib'den geldi ve karşılaşma 4-1 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

10. dakikada Novak’ın uzun taç atışında kale çizgisine yakın yerden Kuçka’nın kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

15. dakikada Burak Yılmaz’ın ortasında Kuçka pasını Olcay'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Ertaç’tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21.dakikada Boutaib’in derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

23. dakikada Doria’nın ceza sahası içinde Olcay’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada Murat’ın pasında ceza yayı üzerinde Boutaib’in vuruşunda Uğur Demirok’a çarpan top kaleci Onur’un sağından filelere gitti. 1-1

64. dakikada Burak Yılmaz, Onazi’den aldığı pasla ceza sahası yayı üzerine kadar geldi. Meşin yuvarlağı arka taraftan koşu yapan Yusuf Yazıcı’nın önüne bıraktı. Yusuf’un ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın solundan ağalarla buluştu.

66. dakikada N’Doye’nin derinlemesine pasında penaltı noktasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ikinci kez ağalarla buluşturdu. 3-1

79. dakikada Adem Büyük, ceza sahası yayı üzerinde derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gilborto’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Murat’tan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Onazi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın sağından ağalarla buluşturdu. 4-1

90+2. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın yerden sert şutu kaleci Onur'un solundaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak (Hubocan dk. 32), Onazi, Kuçka, Sosa (Abdulkadir Ömür dk. 74), Olcay Şahan (N’Doye dk. 57), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Batuhan, Rodallega, Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Sadık (Gilberto dk. 71), Doria, Murat, Okechukwe, Chebake, Aytaç Kara (Rahman Buğra Çağıran dk. 38), Cissokho, Adem Büyük, Boutaib (Pereira dk. 80)

Yedekler: Farnolle, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Berk Yıldız, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Burak Yılmaz (dk. 23 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 64 ve 66), Onazi (dk. 87) (Trabzonspor), Boutaib (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)