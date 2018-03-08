ÖZET İZLE: Tottenham 1-2 Juventus Maç Özeti ve Golleri İzle | Tottenham Juventus kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Tottenham ünlü İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaştı. Tottenham Juventus maçı geniş özeti ve golleri izle. Tottenham Juventus maçı kaş kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir maç daha oynandı. Son 16 turu ilk maçında 2-2 berabere kalan Juventus ile Tottenham bu sefer rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk maçta 2-0 öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Juventus, İtalya'dan avantajlı skorla dönen Tottenham ile oynadığı rövanş maçını 2-1 kazandı. Juventus bu skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Juventus'a çeyrek finali getiren golleri, 64'te Gonzalo Higuain ve 67'de Paulo Dybala attı. Tottenham'ın tek golünü ise 39. dakikada Heung Min Son attı.

Tottenham 1-2 Juventus

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç bitti! Ve Juventus karşılaşmayı 2-1 kazarak adını çeyrek finale yazdırdı

90' Tottenham Hotspur adına şanssız an Harry Kane tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

82' Juventus takımında oyuncu değişikliği; Gonzalo Higuain oyundan çıkarken Stefano Sturaro oyuna giren isim.

68' GOOOLLLL! Paulo Dybala Juventus'u öne geçiren golü atıyor 2-1

64' GOOOLLLL! Juventus takımında golün adı Gonzalo Higuain duruma eşitlik geliyor 1-1

60' Juventus'da Blaise Matuidi oyundan çıkarken Kwadwo Asamoah oyuna giren isim oluyor

57' Tottenham Hotspur takımında Dele Alli sarı kart görüyor

46' Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor...

45' Ve karşılaşmanın ilk yarısını Tottenham Hotspur 1-0 önde bitiriyor

43' Juventus takımında Miralem Pjanic, sarı kart görüyor.

40' GOLLLLL! Son Heung-Min! Tottenham Hotspur 1-0 öne geçiyor

37' Eriksen rakip yarı alanın ortalarından muhteşem ortasını yapıyor fakat savunma topu uzaklaştırıyor

30' Tottenham takımında Jan Vertonghen, sarı kart görüyor.

26' Juventus takımında Blaise Matuidi faul yapıyor

23' Eric Dier, rakip ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor

16' Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, fakat top dışarı çıkıyor

12' 10'Benjamin Davies ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak

8' Douglas Costa ceza sahasına ortasını çok iyi yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyayı başarıyor

1' Kritik mücadele hakemin düdüğüyle başladı....

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ!

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Alli, Son, Kane

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Matuidi, Pjanic, Douglas Costa, Dybala, Higuain

Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde

Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0'ın rövanşında Porto'yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Real Madrid ise Neymar'sız Paris Saint Germain'i deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olan Neymar'ın forma giymediği PSG - Real Madrid mücadelesinde ilk yarı golsüz geçildi. İspanyol ekibi 51. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 öne geçti. PSG'de Marco Verratti 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Fransız ekibi moral olarak çökmesine rağmen, 71. dakikada yaşanan karambolde Edinson Cavani ile golü buldu. Maçtaki son sözü ise Real Madrid'den Carlos Casemiro 80. dakikada söyledi. Real Madrid 3-1'in rövanşında aldığı 2-1'lik galibiyetle çeyrek finalist oldu.

Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto'ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp'un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu.