ÖZET İZLE: Rusya 3-1 Mısır Maçı Özeti ve Golleri İzle | Rusya Mısır kaç kaç bitti?

Dünya Kupası karşılaşmasında Rusya Mısır ile karşılaştı. Rusya Mısır maçı kaç kaç bitti? Rusya Mısır maçı geniş özeti ve golleri izle...

Rusya Mısır maçı geniş özeti ve golleri izle...2018 Dünya Kupası'nda Rusya, rahat bir oyunla Mısır'ı 3-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, Mısır'ı 3-1'lik skorla geçti. İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 yenen Rusya, Mısır'ı da 3-1'le geçerek 2'de 2 yaptı. Maçta ilk skoru 47. dakikada Fathy'in kendi kalesine attığı golle alan Rusya, 59. dakikada Dennys Cheryshev ve 62. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Mısır'ın tek golü ise 73. dakikada Muhammed Salah'ın penaltısı ile geldi. Penaltı kararı ise video hakem sistemi ile geldi. Salah'ın yerde kaldığı pozisyonda önce serbest vuruş kararı alan hakem, ardından VAR sistemine bakarak, pozisyonun ceza sahası içinde olduğuna karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Bu galibiyetle Rusya puanını 6 yaparken, Mısır 2. maçında da puan alamadı.

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.