ÖZET İZLE | Roma - Liverpool maçı özet izle goller izle

Roma - Liverpool maçı geniş özeti! Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Roma Liverpool'u 4-2 mağlup etti. Roma - Liverpool maçının geniş özeti ve detayları haberimizde...

Roma - Liverpool maçı! Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Roma, Olimpiyat Stadı'nda ilk maçta 5-2 mağlup olduğu Liverpool'u konuk etti.



Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Roma 4-2 kazandı. Ancak bu skor İtalyan ekibine turu geçmek için yeterli olmadı ve Liverpool finale yükselerek Real Madrid'in rakibi oldu.



Karşılaşmada Roma'nın gollerini Milner (k.k), Dzeko ve Nainggolan (2) kaydetti. Liverpool'un golleri ise Mane ve Wijnaldum'dan geldi.



Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 53. dakikada oyuna dahil oldu.

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