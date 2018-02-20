ÖZET İZLE: Rizespor 3-0 Balıkesirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

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TFF 1. Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahası dışından Furkan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz'unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
72. dakikada Mehmet Uslunun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz’ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada Mehmet Uslu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
90+1. dakikada Mehmet Uslu’nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdul Kadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Ramos, Mehmet, Recep, Galip (Lincoln dk. 46), Saadane, Samudio, Süleyman (Oğulcan dk. 65), Orhan, Abdullah, Vedat (Turgut Doğan dk. 87 ?)
Yedekler: Kaya, Cihan, Furkan, Özgür, Ümit, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt, Furkan, Abdulkadir (A’Beka dk. 62), Sedat, Okan, Osumanu Otoo (Burak dk. 75), Bülent, Kethevoama (Muhammed dk. 57), Cumali
Yedekler: Atilla, Mehmet, Oğuz, Uğur, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Recep (dk. 72), Oğulcan (dk. 80), Samudio (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Vedat, (Çaykur Rizespor), Furkan, Sedat, Vukovic, Muhammet (Balıkesirspor Baltok)
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