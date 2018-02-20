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EVET HAYIR

ÖZET İZLE: Rizespor 3-0 Balıkesirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

20 Şubat 2018 19:17
ÖZET İZLE: Rizespor 3-0 Balıkesirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok’u konuk etti. Rizespor Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti ? Rizespor Balıkesirspor maçı geniş özeti ve golleri izle

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası dışından Furkan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz'unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

72. dakikada Mehmet Uslunun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz’ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada Mehmet Uslu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada Mehmet Uslu’nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdul Kadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Ramos, Mehmet, Recep, Galip (Lincoln dk. 46), Saadane, Samudio, Süleyman (Oğulcan dk. 65), Orhan, Abdullah, Vedat (Turgut Doğan dk. 87 ?)

Yedekler: Kaya, Cihan, Furkan, Özgür, Ümit, Emir Han

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt, Furkan, Abdulkadir (A’Beka dk. 62), Sedat, Okan, Osumanu Otoo (Burak dk. 75), Bülent, Kethevoama (Muhammed dk. 57), Cumali

Yedekler: Atilla, Mehmet, Oğuz, Uğur, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Recep (dk. 72), Oğulcan (dk. 80), Samudio (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Vedat, (Çaykur Rizespor), Furkan, Sedat, Vukovic, Muhammet (Balıkesirspor Baltok)

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