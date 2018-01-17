ÖZET İZLE: Osmanlıspor 2-1 Beşiktaş Maçı Özeti İzle|Osmanlı BJK kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile Beşiktaş karşılaştı. Osmanlıspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Osmanlıspor Beşiktaş geniş özeti ve golleri izle...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Başkent temsilcisi mücadeleden 2-1 galip ayrılmasına rağmen, ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar:

26. dakikada Regattin’in ortasında topa yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler’in şutunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.

53. dakikada Necip’in ortasında ceza sahası içinde Tolga’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Caner’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lens’in şutunda kaleci Hakan son anda ayağı ile topa dokunarak golü engelledi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Musa Çağıran’ın şutunda kaleci Tolga topu güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada sol kanattan Lens’in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşnad meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

86. dakikada Beşiktaş defansının hatasında araya giderek topu kapan Musa Çağıran'ın pasında Cikalleshi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

87. dakikada Umar, Mitrovic’in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışını kullanan Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Maxsö, Luiz Carlos, Serdar Gürler (Aminu Umar dk. 56), Regattin, Özer Hurmacı (Musa Çağıran dk. 66), Mehmet Güven (Lumanza dk. 76), Lawal, Cikalleshi

Yedekler: Karcemarskas, Vrsajevic, Doukara, Yalçın Ayhan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe (Talisca dk. 57), Gökhan Gönül (Adriano dk. 78), Caner Erkin, Mitrovic, Medel, Orkan Çınar (Fatih Aksoy dk. 84 ?), Lens, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek

Yedekler: Fabricio, Babel, Negredo, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Fatih Aksoy, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cikalleshi (dk. 86 ve 88 pen.) (Osmanlıspor), Mustafa Pektemek (dk. 83) (Beşiktaş)

Sarı kart: Mitrovic (Beşiktaş)

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Mustafa Apaydın

