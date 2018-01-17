ÖZET İZLE: Osmanlıspor 2-1 Beşiktaş Maçı Özeti İzle|Osmanlı BJK kaç kaç bitti?

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Başkent temsilcisi mücadeleden 2-1 galip ayrılmasına rağmen, ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar:
26. dakikada Regattin’in ortasında topa yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler’in şutunda kaleci Tolga topu kornere çeldi.
53. dakikada Necip’in ortasında ceza sahası içinde Tolga’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
65. dakikada Caner’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lens’in şutunda kaleci Hakan son anda ayağı ile topa dokunarak golü engelledi.
74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Musa Çağıran’ın şutunda kaleci Tolga topu güçlükle kornere çeldi.
83. dakikada sol kanattan Lens’in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşnad meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
86. dakikada Beşiktaş defansının hatasında araya giderek topu kapan Musa Çağıran'ın pasında Cikalleshi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
87. dakikada Umar, Mitrovic’in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı atışını kullanan Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Osmanlı
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Maxsö, Luiz Carlos, Serdar Gürler (Aminu Umar dk. 56), Regattin, Özer Hurmacı (Musa Çağıran dk. 66), Mehmet Güven (Lumanza dk. 76), Lawal, Cikalleshi
Yedekler: Karcemarskas, Vrsajevic, Doukara, Yalçın Ayhan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe (Talisca dk. 57), Gökhan Gönül (Adriano dk. 78), Caner Erkin, Mitrovic, Medel, Orkan Çınar (Fatih Aksoy dk. 84 ?), Lens, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek
Yedekler: Fabricio, Babel, Negredo, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Fatih Aksoy, Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cikalleshi (dk. 86 ve 88 pen.) (Osmanlıspor), Mustafa Pektemek (dk. 83) (Beşiktaş)
Sarı kart: Mitrovic (Beşiktaş)
Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Mustafa Apaydın