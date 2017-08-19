ÖZET İZLE: Osmanlıspor 1 -3 Galatasaray| Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor GS maçı geniş özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Osmanlıspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü. Galatasaray Osmanlıspor maçı ile ilgili detaylar burada... GS Osmanlıspor maçı skoru nedir? Peki GS Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? İşte Osmanlıspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri...

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Osmanlıspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Osmanlıspor 1-3 Galatasaray

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58 ' Osmanlıspor'un kullandığı serbest vuruşta arka tarafta topla buluşan Serdar Gürler farkı 2'ye indirdi.

56 ' Gol - Tolga Cigerci

İkinci yarı başladı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Galatasaray’da topun başına geçen Belhanda, pasını yerden Mariano Filho’ya aktardı. Mariano’nun yerden şutunu topuğuyla tamamlayan Fernando'nun şutu üstten auta çıktı.

14. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Maicon kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Raheem Lawal’ın sol ayağıyla ceza sahasının dışından vurduğu şutu Muslera kurtardı.

31. dakikada Rodrigues’in sağ kanattan rakibinden sıyrılıp yerden ortasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Gomis, Osmanlıspor’u da es geçmedi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçını da es geçmedi. Yıldız futbolcu Ankara deplasmanında attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Osmanlıspor maçında, sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, rakipleri fileleri yine havalandırdı. Müsabakanın 31. dakikasında Rodrigues’in sağ kanattan rakibinden sıyrılıp yerden ortasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golcü futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada da 2 gol atmıştı.

Tolga Ciğerci, kariyerinde ilki yaşadı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Tolga Ciğerci, Süper Lig’de ilk iki hafta rakip fileleri iki kez havalandırdı. Ciğerci, kariyerinde de ilk kez iki hafta üst üste gol attı.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Tolga Ciğerci, 2017-2018 sezonuna muhteşem başladı. Geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig ve 1 de Süper Kupa maçında forma giyen başarılı oyuncu, bu müsabakalarda gol atma başarı gösterememişti. Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında golle tanışan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada sarı-kırmızılıların Osmanlıspor ile deplasmanda oynadığı maçta 56. dakikada takımına 1 gol kazandırdı.

Başarılı futbolcu, bu performansıyla kariyerinde bir ilki de yaşadı ve üst üste iki hafta gol atma başarısı gösterdi. Tolga, geçtiğimiz sezon başında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’den Galatasaray’a transfer olmuştu.

Eren Bülbül unutulmadı

Osmanlıspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Osmanlıspor taraftarları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Maçka’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü unutmadı. Tribünler, “İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun” pankartı açtı ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Osmanlıspor, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Osmanlıspor tribünleri, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Maçka’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü unutmadı. Tribünler, “İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun” pankartı açtı ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

