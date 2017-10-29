ÖZET İZLE: Konyaspor 1-0 Osmanlıspor | Konyaspor Osmanlıspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

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Süper Lig’in 10. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Umar'ın vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
20. dakikada Numan'ın hatasıyla topla buluşan Ömer Ali'nin ortasında kaleye doğru giden topu Andreas Maxso uzaklaştırdı.
25. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
45. dakikada Mehdi Bourabia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Musa'dan geri geldi.
48. dakikada Konyaspor savunmasından gelen uzun pasla sol kanatta topla buluşan Eren'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği pasta Numan topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
61. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kazandığı korneri kullanan Ömer Ali'nin ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Hakan tek yumrukla topu uzaklaştırdı.
63. dakikada Mehdi Bourabia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Hakan topu güçlükle kornere çeldi.
69. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kalece Hakan, tutmak istediği topu elinden kaçırınca pozisyonu takip eden Milosevic'in kale ağzında yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
90+3. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Serkan üzerine gelen topa hakim oldu.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Milosevic, Fofana (Ezekiel dk. 84 ?), Pilipovic, Eze (Musa Araz dk.56), Mehdi Bourabia, Ferhat (Eren dk.46), Skubic
Yedekler: Carlgren, Volkan, Selim, Jonsson, Hadziahmetovic, Moke Abro, Vedat,
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Osmanlıspor: Hakan, Numan, Musa (Tugay dk. 66) Andreas Maxso, Martins Moreira (Jouse dk. 74), Vrsajevic, Pinto, Serdar, Umar, Doukara, Özer (Regattin dk. 85 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ninaj, Hasan, Prochazka, Lawal, Koray, Payem Sadeghian
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Vilosevic (dk.69) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Ferhat, Skubic (Atiker Konyaspor), Serdar, Tugay (Osmanlıspor)
Ahmet Ataş-Mustafa Yaşar Beşer