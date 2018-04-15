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EVET HAYIR

ÖZET İZLE: Göztepe 2-0 Bursaspor Maç Özeti Golleri İzle| Göztepe Bursa kaç kaç bitti?

15 Nisan 2018 17:46
ÖZET İZLE: Göztepe 2-0 Bursaspor Maç Özeti Golleri İzle| Göztepe Bursa kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 29.hafta karşılaşmasında Göztepe Bursa ile karşılaştı. Göztepe Bursa maçı kaç kaç bitti? Göztepe Bursa maçı geniş özeti ve golleri izle...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

26. dakikada Andre Castro’nun pasında ceza sahasına sokulan Ghilas’ın sert şutunda kaleci Harun meşin

yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada çalımlarla Göztepe ceza sahasına giren Batalla’nın şutunda top üstten auta çıktı.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Schwechlen, Wallace Reis, Kosanovic, Sabri Sarıoğlu, Poko, Ngando, Castro, Halil Akbunar, Gouffran, Ghilas

Yedekler: Günay Güvenç, Yavuz Aygün, Selçuk Şahin, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Enes Durmuş, Tayfur Bingöl, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Titi, Barış Yardımcı, Shehu, Agu,

Batalla, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Stancu

Yedekler: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir, Sinan Bakış, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Jires Kembo, Grozav, Ekong, Sow

Teknik Direktör: Mustafa Er  