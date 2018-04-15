ÖZET İZLE: Göztepe 2-0 Bursaspor Maç Özeti Golleri İzle| Göztepe Bursa kaç kaç bitti?

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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Andre Castro’nun pasında ceza sahasına sokulan Ghilas’ın sert şutunda kaleci Harun meşin
yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada çalımlarla Göztepe ceza sahasına giren Batalla’nın şutunda top üstten auta çıktı.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Sönmez
Göztepe: Beto, Schwechlen, Wallace Reis, Kosanovic, Sabri Sarıoğlu, Poko, Ngando, Castro, Halil Akbunar, Gouffran, Ghilas
Yedekler: Günay Güvenç, Yavuz Aygün, Selçuk Şahin, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Enes Durmuş, Tayfur Bingöl, Ömer Şişmanoğlu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Titi, Barış Yardımcı, Shehu, Agu,
Batalla, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir, Sinan Bakış, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Jires Kembo, Grozav, Ekong, Sow
Teknik Direktör: Mustafa Er