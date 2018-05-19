ÖZET İZLE: Göztepe 0-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe GS kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 34.hafta maçında GöztepeGalatasaray ile karşılaştı. Göztepe Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Göztepe Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017/2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon tamamladı.Öte yandan Göztepe’nin iki golcüsü Demba Ba ile Ghilas karşılaşmaya oruçlu çıktı. Ghilas 51. dakikada sakatlanarak oyunu terk ederken, Ba ise ikinci yarıda verilen su molasında orucunu açtı.

GÖZTEPE - GALATASARAY KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.

20. dakikada Ghilas’ın sağ kanattan yaptığı ortada Denayer’den seken topu önünde bulan Selçuk Şahin’in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top Muslera’da kaldı.

36. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Gomis’in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta Beto geçit vermedi.

41. dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda yakın mesafeden kafayla kaleyi yoklayan Donk topu auta yolladı.

65. dakikada Gomis, Kosanaovic’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis fileleri havalandırdı. 0-1

81. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahaddin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Göztepe: Beto, Schwechlen, Wallace Reis, Kosanovic, Tayfur Bingöl, Selçuk Şahin, Rotman (Ngando dk. 69), Castro, Ghilas (Ömer Şişmanoğlu dk. 51), Gouffran, Ba (Enes Durmuş dk. 84 ?)

Yedekler: Günay Güvenç, Scarione, Traore, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Hakan Çinemre

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Serdar Aziz, Denayer, Linnes, Donk, Fernando, Belhanda (Selçuk İnan dk. 85 ?), Rodrigues (Yasin Öztekin dk. 89 ?), Feghouli (Sinan Gümüş dk. 64), Gomis

Yedekler: Eray İşçan, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Ozan Kabak, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Gomis (dk. 65 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Göztepe), Rodrigues (Galatasaray)