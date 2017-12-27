ÖZET İZLE: Giresunspor 3-1 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Giresunspor Başakşehir kaç kaç bitti?

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk maçında PTT 1. Lig ekibi Giresunspor sahasında Süper Lig'in ilk yarısını lider tamalayan Başakşehir'i 3-1 yenerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Korkishko'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Dialiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada, Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
71. dakikada, Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi.
72. dakikada Korkishko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu. 3-0
75. dakikada, Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Erkan Akbulut
Akın Çorap Giresunspor: Anıl, Caner, Aykut, Panojotis Dimitriadis, Korkishko (Sinan dk. 79), Dale, Dialiba (Mehmet dk. 86 ?), Recep (Oğuzhan dk. 86), Dodo, Çağlar, Hüsamettin
Yedekler: Fevzi, Onur, Fatih, Özgür
Teknik Dikrektör: Metin Diyadin
Medipol Başakşehir: Mert, İrfan Can, Mevlüt, Hakan, Mahmut (Gökhan dk. 66), Tunay, Costa, Kerim Frei, Uğur (Attamah dk. 82), Alparslan, Egemen
Yedekler: Ahmet, Okan, Oktay, Enes
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Dialiba (dk. 14), Dale (dk. 65), Korkihisko (dk. 72) (A.Ç Giresunspor) Mevlüt (dk. 75) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Caner, Dimitriadis (A.Ç Giresunspor) Egemen, Hakan, Tunay (Medipol Başakşehir)