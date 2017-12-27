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EVET HAYIR

ÖZET İZLE: Giresunspor 3-1 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Giresunspor Başakşehir kaç kaç bitti?

27 Aralık 2017 16:56
ÖZET İZLE: Giresunspor 3-1 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Giresunspor Başakşehir kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk maçında Giresunspor Başakşehir ile karşılaştı. Giresunspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Giresunspor Başakşehir maçı geniş özeti ve golleri izle...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk maçında PTT 1. Lig ekibi Giresunspor sahasında Süper Lig'in ilk yarısını lider tamalayan Başakşehir'i 3-1 yenerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

Giresunspor Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

14. dakikada Korkishko'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Dialiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada, Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada, Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi.

72. dakikada Korkishko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu. 3-0

75. dakikada, Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi. 3-1

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Erkan Akbulut
Akın Çorap Giresunspor: Anıl, Caner, Aykut, Panojotis Dimitriadis, Korkishko (Sinan dk. 79), Dale, Dialiba (Mehmet dk. 86 ?), Recep (Oğuzhan dk. 86), Dodo, Çağlar, Hüsamettin
Yedekler: Fevzi, Onur, Fatih, Özgür
Teknik Dikrektör: Metin Diyadin
Medipol Başakşehir: Mert, İrfan Can, Mevlüt, Hakan, Mahmut (Gökhan dk. 66), Tunay, Costa, Kerim Frei, Uğur (Attamah dk. 82), Alparslan, Egemen
Yedekler: Ahmet, Okan, Oktay, Enes
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Dialiba (dk. 14), Dale (dk. 65), Korkihisko (dk. 72) (A.Ç Giresunspor) Mevlüt (dk. 75) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Caner, Dimitriadis (A.Ç Giresunspor) Egemen, Hakan, Tunay (Medipol Başakşehir)