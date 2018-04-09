ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray Maçı Özeti Golleri İzle |Gençlerbirliği Galatasaray kaç kaç bitti!

Süper Lig'in 28.hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği Galatasaray ile karşılaştı. Gençlerbirliği Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle ! Galatasaray son dakika golüyle yıkıldı... Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadeleden Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Belhanda pasını Selçuk İnan’a çıkardı. Selçuk’un bekletmeden gelişine vurduğu şutta top kaleci Hopf’ta kaldı.

13. dakikada Manu orta sahada kaptığı topla birlikte hızla Galatasaray yarı alanına girdi. Manu pasını sağ tarafta bomboş olan Deniz’e çıkardı. Deniz kaleci Muslera’yı da geçti ve tam şut çekecekken dengesini kaybederek yere düştü. Deniz tekrar ayağa kalktı ve vurduğu şutta Maicon topu kornere çeldi.

18. dakikada Nagatomo pasını uzak köşede bulunan Rodrigues’e aktardı. Rodrigues kafa ile bekletmeden topu Selçuk’a aktardı. Selçuk’un gelişine vurduğu şutta kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Rodrigues’in vurduğu şutta top kaleci Hopf’ta kaldı.

38. dakikada Manu’nun açtığı ortada topa yükselen Jailton'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Rodrigues’in ortasında topla buluşan Gomis, ayak içi vurduğu şutta kaleci Hopf soluna uzanarak topa hakim oldu.

56. dakikada ceza sahası içinde Maicon pasını Belhanda’ya indirdi. Belhanda gelişine tek pasla topu Gomis’e yolladı. Gomis bekletmeden vurduğu şutta top savunmada Palitsevich’e çarparak kornere çıktı.

62. dakikada Sessegnon’un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Dos Santos’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada Jailton’un kullandığı duran topa 6 pas üzerinde bulunan Palitsevich yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Manu savunmadan aldığı topla rakip ceza sahasına girmeden savunma müdahale etti. Top Alper’in önünde kaldı. Alper sol çaprazdan vurduğu şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Hopf, Palitsevich, Manu, Dos Santos, İssah (Ahmet Oğuz dk. 46) Alper Uludağ, Pogba, Zeki Yavru, Jailton, Sessegnon (Khalili dk. 90+1 ?), Deniz Yılmaz (Scekic dk. 61)

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Uğur Çiftçi, Murat Duruer, Serdar Özkan, Skuletic, Rahmetullah Berişbek, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Ümit Özat

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Selçuk İnan (Donk dk. 79), Belhanda (Eren Derdiyok dk. 60), Gomis, Rodrigues (Sinan Gümüş dk. 69), Fernando, Nagatomo, Feghouli

Yedekler: Ahmet Şen, Cedric Pascal, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Alper Uludağ (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Jailton, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Mariano, Maicon, Sinan Gümüş (Galatasaray)

Aslan'ın Ankara'da bileği bükülmüyor

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmalarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sonra Ankara’da oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

Gomis’in gözü başka rekorda

Süper Lig’de son 5 maçta 9 atan Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010- 2011 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza’yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için Ankara deplasmanında en az 2 gol atması lazım.

Feghouli ile Serdar Aziz ceza sınırında

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde görev aldı. Galatasaray, söz konusu mücadelelerin 22’sini kazanırken, 10’unda berabere kaldı ve 11’inde mağlup oldu.

Gençlerbirliği Galatasaray nasıl canlı izlenir?

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