ÖZET İZLE: Galatasaray 1-3 Kasımpaşa| GS Kasımpaşa maçı geniş özet ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray 1-3 Kasımpaşa| GS Kasımpaşa maçı geniş özet ve golleri izle

Aslan, TT Arena sessizliğinde Paşa’ya kaybetti

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da seyircisiz ve 10 kişiyle oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek, üst sıralara tırmanma yarışının uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta Burspor maçında alınan 5-0’lık farklı galibiyetten sonra morallenen sarı-kırmızılılar, Paşa’ya karşı aldığı 3-0’lık mağlubiyetle sezonun genelindeki kötü gidişini sürdü. Fenerbahçe maçından alınan cezadan dolayı sessiz oynanan maçta Galatasaray, Tolga Ciğerci’nin 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, bu sezon 10 mağlubiyetin 6'sını TT Arena'da aldı

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Süper Lig’de aldığı 10 mağlubiyetin 6’sını TT Arena’da oynanan karşılaşmalarda yaşadı.

Bu sezon kötü performans sergilen Galatasaray, evinde de istenileni alamıyor. Aslan, ligde geride kalan 30 hafta 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da oynanan maçta da Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Ligde altığı 10 mağlubiyetin 6 tanesini evinde mücadele ettiği maçlarda yaşadı.

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda TT Arena’da mağlup olduğu maçlar şöyle:

Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Galatasaray: 1 - Kayserispor : 2

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3

Tudor’lu Galatasaray, maçlarının yarısını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 10. maçta 5. mağlubiyetini aldı. Galatasaray, yeni teknik direktörüyle 10 maçta 13 puan toplayabildi.

Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Igor Tudor yönetiminde çıktığı 10. mücadelede 5. yenilgisini aldı. Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı karşılaşmaların yarısını kaybeden sarı-kırmızılılar, 2. sıradaki Medipol Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı. Tudor’lu Galatasaray, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda da yokları oynadı. Yeni teknik direktörüyle TT Arena’da 5. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda Gençlerbirliği’ni 3-2, Adanaspor’u da 4-0 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş’a 1-0, Fenerbahçe’ye 1-0 ve Kasımpaşa’ya da 3-1 kaybetti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’dan sekerek oyun alanına geri döndü.

18. dakikada Tolga’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem’in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro’nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Sneijder’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues’in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga’nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk’un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

63. dakikada Castro’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Popov’un ortasında ön direkte topla buluşan Turgut Doğan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

78. dakikada Selçuk’un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Sabri’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Turgut Doğan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Turgut Doğan’ın çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

90+1. dakikada Senijder'in uzaktan sert vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti. 3-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan Balta, Carole (Linnes dk. 70 ?), Tolga, Selçuk, Yasin (Eren dk. 79 ?), Bruma (Rodrigues dk. 18), Sneijder, Podolski

Yedekler: Cenk, Semih, Josue, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Titi, Sadiku, Veigneau, Pavelka (Ahmet İldiz dk. 84 ?), Abdullah Durak, Castro, Popov, Eduok (Guanca dk. 86 ?), Adem (Turgut Doğan dk. 46)

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Castro (dk. 25 ve 81), Turgut Doğan (dk. 63) (Kasımpaşa), Sneijder (dk. 90+1) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Tolga (dk.59) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tolga, Hakan Balta (Galatasaray)

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu