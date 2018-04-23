ÖZET İZLE: Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Fenerbahçe Antalyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Antalyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maça taraftarının desteğiyle başlayan sarı lacivertliler, ilk şutunda da golü buldu. Aaatıf nefis bir golle takımını öne geçirdi. 20. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado'ya pasını attı. Soldado, kaleci Boffin'i geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. 36. dakikada ise fark bire indi. Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp, Doukara'nın önüne düştü. Doukara düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 62. dakikada sarı lacivertliler Giuliano ile yine farkı ikiye çıkaran golü buldu. Son dakikada Valbueana ile bir gol daha bulan ve maçı 4-1 kazanan Fenerbahçe, üstüste 4. galibiyetie aldı. Puanını 60'a çıkartan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

Maçtan dakikalar...

14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Şener sağ kanattan ceza sahası içine doldurdu. Djourou’nun sektirdiği topu Aatif gelişine sert vurup ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado’yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0

30. dakikada Antalyaspor ilk kez rakip kalede etkili oldu. Savunmadan seken top Yekta’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Volkan gole izin vermezken, dönen topta Sangare’nin şutu üstten auta gitti.

36. dakikada Skrtel’in uzun oynamak istediği topta Maicon araya girdi ve top Doukara’nın önünde kaldı. Neustadter’i geçen bu futbolcu çektiği şutla farkı 1’e indirdi. 2-1

44. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano’yu gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top savunmada kaldı.

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert sert bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı.

54. dakikada atılan uzun topta Soldado, geride kalan Hasan Ali’ye indirdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak Boffin gole izin vermedi.

62. dakikada Fenerbahçe kaptığı topla çok hızlı çıktı. Giuliano, Dirar’ı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yeniden Giuliano’ya pasını verdi. Brezilyalı futbolcu farkı yeniden 2’ye çıkardı. 3-1

81. dakikada Antalyaspor savunmasından seken top Valbuena’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

89. dakikada Emre Güral, savunmanın arkasına sarkan Doukara'yı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Volkan Demirel başarılıydı.

90. dakikada Fenerbahçe'nin baskısı sonuç getirdi. Aatif'in pasında Giuliano, Valbuena'ya bıraktı. Fransız yıldız ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 4-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar (Valbuena dk. 71), Giuliano, Aatif (Alper dk. 90+1 ?), Soldado (Janssen dk. 72)

Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb (Emre Güral dk. 77), Hakan Özmert, Yekta (Jevtovic dk. 64), Sangare, Charles (Harun dk. 85 ?), Maicon, Doukara

Yedekler: Ferhat, Ozan, Chico, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Aatif (dk. 14), Soldado (dk. 20), Giuliano (dk. 62), Valbuena (dk. 90) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Djourou, Charles (Antalyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe)

İkinci yarıya file rötarı

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı. İkinci yarıda yardımcı hakem tarafından kontrol edilen Volkan’ın koruduğu kalede filenin yırtık olduğu tespit edildi. Önce Volkan Demirel sonra saha yetkilileri tarafından kale ağlarındaki yırtık giderildi.

Müsabaka filedeki yırtıktan dolayı 6 dakika geç başladı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu