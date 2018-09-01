ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-3 Kayserispor özet izle goller izle | Fenerbahçe - Kayserispor kaç kaç?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İşte Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının geniş özeti ve karşılaşmanın tüm detayları...

Fenerbahçe - Kayserispor... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Kayserispor, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini yeni transferler Ayew ve Slimani atarken, Kayserispor'un gollerini Mensah, Skrtel (k.k) ve Chery kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından Kayserispor'a mağlup oldu ve 4 haftada 3 mağlubiyet aldı. Sarı - Lacivertliler, 4 haftada 3 puanda kaldı. Kayserispor ise bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

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Ayew ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında attı.

Fenerbahçe’de yeni transfer Andre Ayew sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında buldu. 13. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ayew yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Andre Ayew golü attıktan sonra sevincini kale arkasındaki taraftarlarla paylaştı.

Fenerbahçe'de kale Harun'da

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısındaki ilk 11’i belli olurken kalede yeni transfer Harun Tekin yer aldı.

Yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel yerine yeni transfer Harun Tekin yer aldı.

Kayserispor taraftarından takımlarına tam destek

Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’nin konuğu olan Kayserispor’da taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Kayseri’den otobüs ve minibüslerle İstanbul’a gelen 500 sarı-kırmızılı taraftar, zorlu Fenerbahçe deplasmanında kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın direkt kaleye şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

9. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

12. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.

13. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında arka direkte bulunan Ayew’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Valbuena’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Slimani’nin sol taraftan ceza sahası içene girerek yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kurtardı.

24. dakikada orta sahanın gerisinden Deniz’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un ceza sahasına girmeden kaleci Harun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 1-1

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ayew’in ceza sahası içine girerek verdiği pasta Slimani’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Bilal’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Skrtel’in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

69. dakikada Chery’in sağ kanatta uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

70. dakikada Lopes’in sağ kanatta son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Şamil’in ceza yayı önünde Elif Elmas’a yaptığı hareket sonrasında hakem Ümit Öztürk Şamil’e kırmızı kart gösterdi. Ümit Öztürk bu pozisyonda VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartına başvurdu.

90+1. dakikada Ayew'in şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Soldado'nun sert vuruşunda Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes (Mehmet Topal dk. 74), Elif Elmas, Mehmet Ekici (Frey dk. 67), Ayew, Valbuena (Soldado dk. 74), Slimani

Yedekler: Berke, Volkan Demirel, Isla, Yiğithan, Barış, Aatif, Alper

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Mensah (Levent dk. 85 ?), Rotman, Deniz Türüç (Şamil dk. 72), Chery (Kravets dk. 90 ?), Bilal, Umut Bulut

Yedekler: Vedat, Muammer, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Mert, Gyan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Ayew (dk. 13), Slimani (dk. 57) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 52), Skrtel (dk. 61 k.k), Chery (dk. 69) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Şamil (dk. 82) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Elif Elmas (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)



