ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-1 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Fener Bursa kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe Bursaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Bursaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

Fenerbahçe - Bursaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.Fenerbahçe, Bursaspor’u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.





Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında top Bursaspor savunmasından sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23. dakikada sol taraftan Giuliano, pasında ceza sahası sol çaprazından Hasan Ali’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde Giuliano’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada sağ taraftan Badu’nun içeri çevirdiği topu Şener kafa ile karşıladı. Ceza yayı üzerinde önünde seken topa Batalla’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

38. dakikada sağ taraftan Aatif’ın ortasında Josef'in kafa vuruşunda kaleci Harun’u geçen topu Ertuğrul, çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

43. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Şener’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada sol taraftan Valbuena’nın yaptığı ortada kale önünde Soldado topu kontrol etti. Ön direkte topla buluşan Soldado’nun yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Aatif’in sol kanattan yaptığı ortada Soldado, topu Skrtel’e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Skrtel’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.

62. dakikada Valbuena’nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

66. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Topal’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Şener'in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Batalla’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan’ın yaptığı düzgün plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

71. dakikada Valbuena, Bursaspor yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortaladı. Kale sahası içinde Sow’un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun’un üstünden ağlarla buluştu. 1-1

72. dakikada Batalla’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sow’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında kale önünde Mehmet Topal’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Fernando’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

