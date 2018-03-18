ÖZET İZLE: Erzurumspor 5-4 Giresunspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Erzurumspor Giresunspor kaç kaç bitti?

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Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 5-4'lük skorla mağlup etti.
2. dakikada Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
4. dakikada Gökhan’ın pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Erhan, ceza alanına girerken topu kaleci Anıl’ın yanından ağlara gönderdi. 2-0
15. dakikada Gökhan’ın pasında topla buluşan Nobre'nin ceza sahasına dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl’dan döndü. Dönen topu takip eden Burhan müsait pozisyonda vuruşunu yapamadı.
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmad'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
44. dakikada sol kanattan Hakan Arslan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Nobre’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
53. dakikada Nascientes, defansı geçerek topu ceza alanı içindeki Recep’e çıkardı. Recep kaleci Hakan’n yanından topu ağlara önderdi. 2-2
54. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ahmad, takımını öne geçiren golü attı. 2-3
59. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibin ekibin atağında Gökhan’ın pasına yükselen Burhan’ın kafa şutu direkten döndü. Erhan dönen topu kafayla ağlarla buluşturdu. 3-3
63. dakikada gelişen sağ kanattan Tolga’nın ortaladığı topa Nobre'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-3
65. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Çağlar’ın kale içine gönderdiği topa kimse dokunamayınca ağlara gitti. 4-4
79. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Burhan ceza alanı içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan penaltı atışında topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.
90+5'inci dakikada BB Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Bekamenga kafayla topu filelere gönderdi. 5-4
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Çetin (xx), Deniz Turgut (xx), Selahattin Alpay (xx)
BB Erzurumspor: Hakan (xx), Acka (Dk. 62. Lokman), Jasmin Trtovac (x), Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan (Dk.85 Bekamenga), Metin (Dk. 71. Taylan (x), Burhan (xxx), Hakan Arslan (xx), Jasmin Scuk (x), Erhan (xxx)
Akın Çorap Giresunspor: Anıl (xx), Caner (xx), Dimitriadis (xxx), Korkishko (xxx), Recep (Dk. 82. Hakan Barş (x), Nascimento (xx), Onur (Dk. 46. Fatih (x), Çağlar (x), Ahmad (Dk. 64 Sinan), Nascentes (xxx), Hüsamettin (xxx)
Goller: Gökhan (dk. 2), Erhan (dk. 4 ve 59), Nobre (dk. 63), Bekamenga (dk. 90) (BB Erzurumspor) Ahmad (dk. 19 ve 54), Recep (dk. 53), Çağlar (dk. 65) (A.Ç.Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Nobre (dk. 90) (BB. Erzurumspor) Hüsamettin (dk. 80) (A.Ç. Giresunspor)
Sarı kartlar: Jasmin Trtovac, Tolga, Bekamenga (BB. Erzurumspor), Dimitriadis, Onur, Korkishko, Hüsamettin (A.Ç. Giresunspor)
Ahmet Akbuğa