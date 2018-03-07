ÖZET İZLE: Erzurumspor 2-1 Eskişehirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Erzurum Eskişehir maçı kaç kaç bitti?

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Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor sahasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
16. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk’in ortasına arka direkte Burhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
18. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Burhan’ın orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.
25. dakikada Dorukhan’ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Hakan son anda ayaklarıyla kornere çeldi.
27. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Tolga’nın ortasında top savunmaya çarptı, Gökhan’ın önüne düştü. Gökhan’ın vuruşunda da savunma oyuncuları araya girdi ancak top Burhan’ın önünde kaldı. Burhan’ın plase vuruşunda top filelere gitti. 1-0
50. dakikada sağ kanattan Bedirhan’ın ortasında altı pas içerisinde Bruno topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Taylan ve Erhan paslaşmasında topu önünde bulan Taylan, kaleci Kayacan’ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 2-0
85. dakikada orta sahadan kaptığı topla hareketlenen Scuk'un ceza alanına girmeden yerden sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
86. dakikada Ofoedu'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Hakan’ın bakışları arasında filelerle buluştu 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Jasmin Trtovac, Tolga, Hakan, Gökhan Karadeniz (Taylan dk. 68), Metin, Burhan şer (Abdulkadir dk. 90 ?), Jasmin Scuk, Erhan Çelenk, Christian Bekamenga (Demba Savage dk. 83 ?)
Yedekler: Ahmet, Erman, Muhammet, Muammer, Osman, Alperen
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Eskişehirspor: Kayacan, Kaan, Bedirhan (Hasan Hüseyin dk. 46), Akaminko, Semih Güler (Semih Şentürk dk. 64), Aykut, Dorukhan, Fıratcan (Bruno Mezenga dk. 35), Hasan, Hürriyet, Chico Ofoedu
Yedekler: Gökhan, Bilal Aziz, Furgan, Andaç
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Gol: Burhan Eşer (dk. 27), Taylan (dk. 80) (BB Erzurumspor), Ofoedu (dk. 86) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Taylan (BB Erzurumspor), Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler