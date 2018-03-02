ÖZET İZLE: Bursaspor 1-0 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle | Bursa Kayseri Kaç Kaç Bitti?

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. Bursaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı alan ekip oldu. Bursaspor 9 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.
8. dakikada Kembo’nun sağ kanattan ortaladığı topta Yusuf’un penaltı noktası üzerinden vurduğu kafa vuruşu yandan auta çıktı.
31. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından çektiği şutu Lung kurtardı.
33. dakikada Aziz’in sol kanattan ortaladığı topu Stancu uygun durumdaki Kembo’ya indirdi. Bu futbolcunun altı pas üzerinden vuruşunu Lung son anda çeldi.
37. dakikada Batalla’nın ceza sahası dışından çektiği şut Lung’da kaldı.
56. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahası içerisinde Yusuf’un vuruşu üstten auta çıktı.
76. dakikada Batalla’nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
86. dakikada Varela’nın sol kanattan içeriye girip çektiği şut üstten auta gitti.
90. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşu Lung son anda kornere tokatladı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, John Bostock (Moussa Sow dk. 68), Jires Kembo (Mikel Agu dk. 89 ?), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan (Georghe Grozav dk. 76), Bogdan Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Furkan Soyalp, Dezon Delarge, Onur Atasayar, Josua John, Mikel Agu
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Erkan Kaş, Stephane Badji, Gonzalo Espinoza (Artem Kravets dk. 78), Deniz Türüç, Fernando Boldrin (William De Amorin dk. 56), Ryan Mendes (Silvestre Varela dk. 74), Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Güray Vural, İsmet Yazgan, Erdal Öztürk, Oleksandr Kucher, Atila Turan
Gol: Bogdan Stancu (dk. 76) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Gonzalo Espinoza, Erkan Kaş, Tiago Lopes (Kayserispor)
Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru