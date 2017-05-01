ÖZET İZLE: Bursaspor 0-5 Galatasaray| Galatasaray Bursa maçı geniş özeti ve golleri izle (GS Bursa)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geldi ve maçtan 5-0 gibi farklı bir skor ile ayrıldı. Bursa Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle (GS Bursa)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor’a konuk oldu. Maç sarı-kırmızılıların 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor’la karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu galibiyetin ardından puanını 52’ye yükselten Cimbom, ligde 4. sıradaki yerini korurken, 35 puanda kalan Bursaspor ise haftayı 13. sırada kapattı.

Cimbom’a galibiyeti getiren golleri Bruma (dk. 5 ve 45), Ahmet Çalık (dk. 56), Podolski (dk. 60), Yasin (dk. 89) kaydetti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Carole’nin pasıyla rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma’nın şutunda defansa çarpan top filelerle buluştu. 0-1

6. dakikada Bruma’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin’in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu Aziz çizgi üzerinden çıkardı.

14. dakikada Faty’nin pasında ceza sahasına giren Stancu’nun vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

25. dakikada Bruma’nın ortasında defanstan seken topla ceza sahası içine giren Sabri’nin şutunu Ertuğrul çizgi üzerinden çıkardı.

35. dakikada Sabri'nin havadan gönderdiği topa ceza sahası çizgisinden gelişine vuran Podolski'nin şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Podolski ile duvar pası yapıp kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

56. dakikada Sneijder’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Ahmet Çalık golü kaydetti. 0-3

60. dakikada Sneijder’in pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski ceza yayının üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4

76. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Bruma’nın şutu az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

87. dakikada Sabri’nin yaptığı ortaya gelişine vuran Eren’in şutu Harun zorlukla kurtardı.

89. dakikada ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Yasin’in şutu filelerle buluştu. 0-5

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Şamil Çinaz, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Mert Örnek (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46), Merter Yüce, Ricardo Faty (Cristobal Jorquera dk. 45), Pablo Batalla, Josua John, Bogdan Stancu (Sercan Yıldırım dk. 80)

Yedekler: Mert Günok, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Bilal Kısa

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Lionel Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Nigel De Jong dk. 66), Tolga Ciğerci (Filipe Josue dk. 66), Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski (Eren Derdiyok dk. 78)

Yedekler: Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Martin Lines, Garry Rodrigues

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Bruma (dk. 5 ve 45), Ahmet Çalık (dk. 56), Podolski (dk. 60), Yasin (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Faty, Şamil (Bursaspor), Tolga Ciğerci (Galatasaray)

Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Gürkan Düzenli - Samet Doğru