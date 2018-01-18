ÖZET İZLE : Buca 0 - 3 GS maçı özeti izle | Bucaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bucaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Peki Buca Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Buca maçı sonucu, Galatasaray Buca maçı özeti izle, İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bucaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 3 - 0 galibiyetiyle bitti. Böylelikle Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

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BUCASPOR 0 - 3 GALATASARAY

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gomis topa vurmakta gecikince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

26 dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin'in pasında Gomis, topu filelere gönderdi. 0-1.

43. dakikada Feghouli’nin ceza sahasına ortasında Yasin'in şutunda top ağlara gitti. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gomis’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Feghouli düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

59. dakikada Saruhan Fındıkçı’nın sert vuruşunda top kaleci Eray’ın elinde kaldı.

64. dakikada orta sahadan atılan topa hareketlenen Feghouli kaleciyi geçtikten sonra çaprazdan boş kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Eren Derdiyok'un sert şutunu kaleci Hüseyin kurtardı.

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Bucaspor: Hüseyin, Emre, Onur (Enes dk. 66), İbrahim (Deniz dk. 81 ?)

İlyas (Kerem dk. 75 ?), Alpay, Emre, Uğurcan, Abdullah, Sancar, Saruhan

Yedekler: Berkay, Ömer, İsa, Çağlayan

Teknik Direktör: Aytekin Sümbül

Galatasaray: Eray, Latovlevici, Koray, Mariano, Maicon, Belhanda (Eren dk. 46), Donk (Tolga dk. 62), Selçuk, Feghouli (Sinan dk. 68), Yasin, Gomis

Yedekler: Muslera, Serdar, Linnes, Ndiaye, Hakan, Rodrigues, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Gomis (dk. 33), Yasin (dk. 43), Feghouli (dk. 53) (Galatasaray)

Sarı kart: Sancar (Bucaspor)

Galatasaray Antalya kampını tamamladı

Galatasaray, Antalya’nın Belek beldesindeki ara dönem kamp çalışmaları kapsamında son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Otele ait tesislerde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunu yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antalya kampını bu çalışmayla tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00’de özel bir uçuşla İzmir’e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray, rövanş maçında Buca’ya konuk oluyor

İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi.

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi

Bucaspor - Galatasaray maç sonuçları

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Galatasaray bu maç öncesinde de mutlak favori konumunda...

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçı da Galatasaray kazandı. Bu maçlarda Bucaspor 1 gol atarken, Galatasaray 7 golle karşılık verdi. İşte Galatasaray ile Bucaspor arasında geçmişte oynanan maçlar.

28/10/09 TÜK Galatasaray 2 - 1 Bucaspor (2 - 0)

18/09/10 TSL Bucaspor 0 - 1 Galatasaray (0 - 0)

19/02/11 TSL Galatasaray 1 - 0 Bucaspor (0 - 0)

26/12/17 TÜK Galatasaray 3 - 0 Bucaspor (3 - 0)

Bucaspor - Galatasaray sakat, cezalı futbolcular

Bu maç öncesi ev sahibi Bucaspor'da eksik bulunmazken Galatasaray'da Fernando sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'ın Fernando dışında eksiği olmamasına karşın yedek ağırlıklı bir kadro ile maçta olması bekleniyor.