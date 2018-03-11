ÖZET İZLE: Bournemouth 1-4 Tottenham Maçı Özeti ve Golleri İzle |Bournemouth Tottenham Maçı Kaç Kaç Bitti?

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftası karşılaşmasında Tottenham ile Bournemouth karşılaştı. Ev sahibi ekip 7. dakikada Stanislas ile 1-0 öne geçerken Tottenham ise bu gole 35. dakikada Dele Alli ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi. İkinci yarıda Tottenham'a 3 puanı getiren isim ise son haftların formda oyuncusu Heung Min Son oldu. Yıldız futbolcu 62. ve 87. dakikalarda attığı gollerle Tottenham'ın sahadan 3 puanla ayrılmasını sağlarken maçta son sözü Aurier söyledi ve karşılaşma 4-1 sona erdi.