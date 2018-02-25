ÖZET İZLE: Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|BJK FB kaç kaç bitti?

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı. Oldukça zorlu geçen müsabakadan Beşiktaş, Vida ve Queresma'nın iki golü ile 3-1 galip ayrılarak puanını 44'e yükseltti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Fernandao kaydetti.Karşılaşmanın geniş özet ve gollerini izleme linkine ise aşağıda yer alan link üzerinden ve google play üzerinden ulaşabilirsiniz.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Dirar’ın sağdan ortasında Fabri müdahale etti, dönen topa Giuliano vurdu. Çizgi üzerinden Vida’nın çevirdiği topu Fernandao tamamladı ve takımını öne geçirdi. 0-1

20. dakikada Tosic’in hatalı pasında Mehmet Topal topla buluşup, pasını Fernandao’ya verdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.

25. dakikada Quaresma’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

35. dakikada Quaresma Isla’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ayağının dışıyla şutunu çekti. Kameni son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Tosic, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, Love

Yedekler: Tolga, Utku, Negredo, Mustafa, Fatih, Lens, Necip, Alpay, Caner, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail (Şener dk. 32), Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

Yedekler: Volkan, Alper, Mehmet Ekici, Valbuena, Skrtel, Erten, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Fernandao (dk. 8) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Isla, Şener (Fenerbahçe), Vida (Beşiktaş)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın - Bora Akyol



