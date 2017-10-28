ÖZET İZLE: Başakşehir 2-1 Akhisarspor | Başakşehir Akhisarspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Caiçara, yerden sert gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Emre’nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram’ın yaptığı orta, savunmadan ceza yayı üzerine sekti. Ceza yayı üzerinden Soner’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram’ın içeri çevirdiği topta kaleci Volkan ön direkte Serginho’dan önce çıkarak meşin yuvarlağı yumruklayarak taca gönderdi.
41. dakikada sağ kanattan içeri giren Visca’nın ceza yayı üstüne attığı pasta topla buluşan Elia’nın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çeldi.
49. dakikada sağ kanattan Lopes’in açtığı ortada içeride topla buluşan Henrique’nin şutunu Volkan ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mineiro’nun son çizgiye inip yaptığı ortada arka direkte Henrique’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
61. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çıkardı.
90+2. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Eureanu, Clichy, Mahmut (Gökhan dk. 54), Emre (Mevlüt dk. 70), Visca, Mossoro, Elia (Kerim dk. 78), Adebayor
Yedekler: Mert, İrfancan, Napolleoni, Hakan, Tunay, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
T.M Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Onur (Aykut dk. 75), Mineiro (Eray dk. 87 ?), Larsson, Henrique (Hora dk. 83 ?)
Yedekler: Fatih, Alperen, Barbosa, Muğdat, Orhan, Emnes, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Emre Belözoğlu (dk. 8), Mossoro (dk. 90+2) (Başakşehir) Henrique (dk. 59) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Henrique, Lopes, Caner, Mustafa (Akhisarspor), Mossoro, Visca (Başakşehir)
Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu