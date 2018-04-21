ÖZET İZLE: Alanyaspor 2-3 Galatasaray Maçı Özeti Golleri İzle | Alanya GS kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Alanyaspor Galatasaray ile karşılaştı. Alanya GS maçı kaç kaç bitti? Alanya GS maçı geniş özeti ve golleri izle...

Alanyaspor Galatasaray maçı özeti ve golleri bu haberde yer alıyor... Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Alanya’da oynanan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sarı kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sonlandı. İşte maça dair tüm bilgiler...

Maçtan dakikalar

5. dakikada Garry Rodrigues’in kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunu kaleci Haydar sektirdi. Altı pas içinde topa ayağının içiyle vuran Gomis, takımını öne geçirdi. 0-1

13. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol çaprazdan Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Villafanez’in sert şutunu kaleci Muslera kurtardı.

17. dakikada Mariano’nun sol kanattan ceza alanına ortasına Aytemiz Alanyaspor’da Tzavevllas ters vuruşla topu kaleci Haydar’ın üzerinden kendi kalesine gönderdi. 0-2

22. dakikada sol kanattan topu alan Fernandes, ceza alanı dışında Fernando’yu geçtikten sonra sağ alt köşeye sert şutu ağlara gitti. 1-2

30. dakikada Fernandes’in sol çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı.

43. dakikada kazanılan serbest vuruşta Belhanda ceza alanı içerisine ortaladı. Kaleci Haydar’ı geçen topu Donk, kafayla Gomis’e çıkarırken, Gomis’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

49. dakikada Emre Akbaba’nın sağ çaprazdan sert şutu Galatasaray savunmasından sekerek kornere çıktı.

53. dakikada Gomis orta alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Rodrigues’e verdi. Rodrigues'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Haydar gole izin vermedi.

60. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara yolladı. 2-2

70. dakikada Fernandes’in indirdiği topa Emre Akbaba’nın ayak koyduğu topu, Muslera kontrol etti.

75. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Maniatis’in şutunu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

82. dakikada Marino’nun şık ara pasında sağ çaprazdan Sinan Gümüş, kaleci Haydar’ın üzerinden topu ağlara gönderdi. 2-3

90. dakikada Cenk Ahmet’in sağdan ortasına arka direkte Emre Akbaba’nın vuruşunu son anda Muslera kornere yolladı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N’sakala, Sackey, Maniatis (Taha dk. 81 ?), Villafanez (Efecan Karaca dk. 81), Emre Akbaba, Fernandes, Douglas (Cenk Ahmet dk. 64)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Fofana, Filipe Augusto, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli (Eren dk. 77), Belhanda (Yasin dk. 66), Rodrigues (Sinan Gümüş dk. 70), Gomis

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet Çalık, Selçuk, Linnes, Gökay Güney, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Gomis (dk. 5), Tzavellas (dk. 17 k.k.), Sinan Gümüş (dk. 82) (Galatasaray), Fernandes (dk. 22 ), Emre Akbaba (dk. 60 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Gassama, Sackey, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Belhanda (Galatasaray)

Adem Akalan - Erdal Anak

