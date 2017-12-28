Özel harekattan nefes kesen tatbikat

Ardahan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği içindeki yolcularla birlikte bir otobüsü kaçıran teröristleri düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

Atatürk Mahallesi Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği iki terörist, içinde yolcu bulunan bir otobüsü kaçırırken, ellerinde tabanca bulunan teröristlerin kaçırdığı otobüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen özel harekat ekipleri, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak otobüse kapı ve camlardan girerken saniyeler içinde teröristleri etkisiz hale getirdi. Ekipler, kelepçeledikleri teröristleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Yolcular ise, kısa sürede olay yerinden uzaklaştırıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatı izleyemeye gelen emniyet personeli, arkadaşlarının başarısını alkışlayarak kutladılar.

Olgun Yıldız