Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

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Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Hasan Eryılmaz