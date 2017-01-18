Otobüsçüler ulaşım ücretlerine zam istedi

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’ye bağlı bir grup otobüs sahibi, Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) önüne gelerek, yeni yılda otobüs ücretlerine zam gelmemesini protesto etti. Otobüs sahipleri, Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektubu belediye binasının önünde okudu.

İstanbul’da sefer yapan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’ye bağlı halk otobüslerinin sahiplerinden bazıları, yeni yılda halk otobüsü ücretlerine zam yapılmamasına tepki göstermek amacıyla bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yerleşkesinin önünde toplandı. Yaklaşık 50 kişilik grup, belediye binasının önünde İstiklal Marşı okuduktan sonra açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Gaz İşletmeleri ve Taşımacılık Anonim Şirketinin Genel Koordinatörü Hüseyin Özbek, şartlarının iyileştirilmesi gerektiği için Cumhurbaşkanı’na mektup yazdıklarına vurgu yaparak, "Biz buraya eylem yapmaya gelmedik. Artık arkadaşlarımız son raddeye geldiği için en son seslerini Cumhurbaşkanı’na duyurmak için mektup yazdılar. Toplu halde gidecekler, PTT yoluyla Cumhurbaşkanı’na ulaştırmaya çalışacaklar" dedi.

"Son umudumuz sizsiniz"

Özbek’in açıklamasının ardından özel halk otobüsü sahiplerinin Cumhurbaşkanı’na yazdığı ve taleplerini ilettiği mektup okundu. Cumhurbaşkanı’na gönderilecek olan mektupta, yeni yılda zam yapılmayan özel halk otobüsü ücretlerinin otobüs sahiplerini zor durumda bıraktığına değinilerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’nin 2011 yılında düzenlediği ihalelerle araç alıp İstanbul’da hizmet vermeye başladık. Sistemde hali hazırda 2 bin 500 personel, 930 araçla İstanbul’da istihdam sağlamaktayız. Maalesef, bu süreci yürütecek sürecimiz kalmamıştır. Yolcu başına ortalama gelirimiz 1 lira 15 kuruş iken, ücretsiz taşıdığımız yolcuların oranının yüzde 14’e ulaşması ve zamanında yapılmayan zamlardan dolayı bugün yolcu başına gelirimiz 1 lira 40 kuruşa ancak yükselmiştir. Otobüs işletmecilerimizden benzer sıkıntılar geliyor ve bu sıkıntıları taşıyamaz hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu noktada değerli yardımlarınızı bekliyoruz. Son umudumuz sizsiniz" ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz