Osmanlıspor Beşiktaş maçı kaç kaç -CANLI- geniş özeti ve golleri izle (BJK Osmanlı)

Fenerbahçe'nin puan kaybı yaptığı haftada Kara Kartal, zorlu Osmanlıspor deplasmanında... Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ile sizlerleyiz... Maçta ilk yarı... Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

OSMANLISPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

38'Beşiktaş'ta serbest vuruş için Quaresma topu arkasına geçti.

37'Ryan Babel, Avdija Vrsajevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

36'Regattin'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan ceza sahasındaki Quaresma'yı topla buluşturamadı.

35'Gelişen Osmanlıspor atağında Muhammed'in sol kanattan yaptığı ortayı Marcelo karşıladı. Osmanlıspor sol kanattan korner kullanacak.

34'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan topu taşıdıktan sonra Babel'e pasını verdi. Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

33'Beşiktaş bu dakikalarda tüm hatlarıyla topun arkasında.

25'Osmanlısporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24'Regattin Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

23'Gelişen Osmanlıspor atağında Koray ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleye yönelmedi ve taca çıktı.

22'Koray'ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

22'Osmanlıspor'da Regattin orta alanda yerde kaldı. Osmanlıspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

20'Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Talisca ceza sahası dışından şık pleaseyle topu ağlara gönderdi.

20'GOL!

19'Gökhan Gönül sağ kanatta topla buluştuktan sonra önünde hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Muhammed zamanında araya girdi.

18'Beşiktaş'ta bu kez Avdija Vrsajevic ile ikili mücadeleye giren Cenk yerde kaldı ancak Cenk sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

17'Beşiktaş'ta Marcelo kendi ceza sahasının önünde kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

10'Numan sağ kanattan hareketlenen Avdija Vrsajevic'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri'de kaldı.

9'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

8'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca'ya faul yapan Koray sarı kart gördü. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

7'Beşiktaş savunmasından gönderilen uzun pasta topu alan Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

7'Marcelo serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

6'Talisca orta sahada Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında zeminin de etkisiyle iki takım da pas yapmakta zorlanıyor.

4'Koray'ın serbest vuruşta ileriye doğru gönderdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

3'Orta sahada Koray Atiba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

2'Bu kez Beşiktaş Quaresma ile sağ kanattan gelmek istedi. Onun ortası Muhammed'ten geri döndü.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Muhammed Bayır, M.Güven, Koray, Umar, Maher, Regattin, Webo

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

Zirve yarışında bulundukları Başakşehir ve Galatasaray’ın haftayı kayıpsız atlatması sonrasında bu karşılaşmasının önemi daha da artan Kara Kartal, deplasmanda rakibini devirip takibini sürdürmeyi planlıyor. Oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar’ın Afrika Uluslar Kupası’nda olması sebebiyle takımı milli yıldız Cenk Tosun’un üzerine kuracak.

Osmanlıspor’da Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek. Takımın 5 golle en skorer ismi konumundaki Ndiaye’nin dışında, kart cezalısı Musa Çağıran ve uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.