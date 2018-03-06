Osmaniye kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye kırsalındaki teröristlere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonunu yürütülürken, terör örgütü PKK'nın, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e geçiş hayali suya düştü. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Dereobası köyü kırsalında yapılan 2018/60 operasyonunda, bir teröristin silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen teröristin cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna getirildiği ve bölge operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Resul Özdil