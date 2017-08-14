Osman Gül, İhlas Vakfı Yurtdışı Koordinatörü oldu

Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalar ve organizasyonlar ile ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İhlas Vakfı’nda Yurt Dışı Koordinatörlüğüne Osman Gül getirildi.

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı, yurt dışı koordinatörlüğü vazifesine Osman Gül’ün getirildiğini duyurdu.

İhlas Vakfı’nın yurt dışı organizasyonları açısından yoğun bir döneme gireceğinin altını çizen İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, kurulan yurt dışı koordinatörlüğü birimi ile yurt dışı organizasyonlarının daha etkin bir şekilde sağlanacağını ifade etti. Osman Gül’ün uzun yıllar vakıf içinde çeşitli vazifelerde bulunduğuna da dikkat çeken Okyay, yeni vazifesinde Gül’e başarılar diledi.

Osman Gül kimdir

1957 yılında Erzincan’da doğan Osman Gül, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde idarecilik ve danışmanlık vazifelerini de yerine getiren Gül, uzun yıllar İhlas Holding bünyesinde koordinatörlük ve bölge temsilciliklerinde bulundu. Arapça ve Almanca bilen Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.

Rıfat Fırat