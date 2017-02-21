Orduspor amatörün eşiğinde!

Spor Toto Süper Lig'de yer aldığı 2011-2012 sezonundan sonra geride kalan 5 yıllık süreçte 3. Lig'e kadar düşen Orduspor, bugün gelinen noktada amatör kümeye düşmeme mücadelesi veriyor.

Geçen sezon Spor Toto 2. Lig'de bitime 4 hafta kala 3. Lig'e düşen Karadeniz temsilcisi, bu sezon da umduğunu bulamadı. 3. Lig 3. Grup'ta aldığı eksi 9 puan cezasıyla 15 puanda kalan mor-beyazlı ekip, düşme potasında bulunuyor. 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Süper Lig’de, 2013-2014 ve 2014-2015'te de PTT 1. Lig'de yer alan Orduspor, 2015-2016 sezonunda Spor Toto 2. Lig’e düştü. Mor-beyazlı takım, umutlu başladığı bu sezonda da kötü gidişatını durduramadı. 3. Lig 3. Grup'ta düşme hattında yer alan ve en yakın takipçisi Bergama Belediyespor ile arasında 6 puan fark bulunan Orduspor'da umutlar her geçen gün azalıyor.

'Son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Orduspor Teknik Direktörü Yalçın Gürsoy, henüz önlerinde 11 maç olduğunu ve son dakikaya kadar düşmeme mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Takımda genç oyuncular olduğunu ifade eden Gürsoy, "Bu çocuklar ve bizler en son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Zafer Öztürk istifa etti

Bu arada iki hafta önce Orduspor Sportif Direktörlüğüne getirilen Zafer Öztürk, görevinden istifa etti. Öztürk, yaptığı açıklamada, “Sahamızda galip gelmemiz gereken maçlarda puan alamıyorsak umutları azaltıyoruz demektir. Geçen hafta Bergama Belediyespor maçı öncesi 'galip gelemezsek istifa ederim' demiştim, sözümün arkasındayım. Başarılı olamadım, beceremedim. O yüzden spor kamuoyundan ve Orduspor taraftarlarından özür diliyorum” diye konuştu.

Metin Akyürek