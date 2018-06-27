Onur Akay, genç müzisyenin kaybolduğunu duyurdu! | Metin Kor kimdir?

Onur Akay, genç müzisyenin kaybolduğunu duyurdu!

Ünlü sanatçı Onur Akay, Muğla’da yürüyüş yaparken kaybolan genç müzisyen Metin Kor’dan, 6 gündür haber alınamadığını duyurdu.

Ağrı’da kaybolan ve günlerdir haber alınamayan küçük Leyla’nın ardından, bir üzücü haberde Muğla’dan geldi. Ünlü sanatçı Onur Akay, kendi internet sitesinden genç müzisyen ve kişisel gelişim uzmanı Metin Kor’dan 6 gündür haber alınamadığını duyurdu.

Onur Akay’ın verdiği bilgi şöyle:

“Metin Kor, Muğla’nın Seydikemer İlçesi’ne bağlı Gömbe Yaylası’nda 21 Haziran Perşembe günü yürüyüşe çıkmıştı. Ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bildirdi. Ancak AFAD ekiplerince Gömbe Yaylası çevresinde yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamaması, genç müzisyenin ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

1975 Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki müzisyenin, 1.80 boylarında olduğu öğrenildi. Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Metin Kor, müzisyenliğinin yanı sıra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu. Kor, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu ‘En Güzel Sensin’, ‘Mavi’, ‘Senmişim’, ‘Yanı Başıma’ ve ‘Üzüm Güzeli’ isimli şarkıları ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramaların, yarın da geniş kapsamlı olarak devam edeceği öğrenildi.”