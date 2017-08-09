OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 90 kişi yemekten zehirlendi iddiası

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 90 personel yemekten zehirlendi.

Dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen personel saat 23.00 sıralarında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelerin acil servislerine başvurmaya başladı. Bugün öğle saatlerine kadar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 68 hasta başvuru yaparken, diğer özel ve devlet hastaneleriyle birlikte bu sayının 90 civarında olduğu bildirildi. Yemekten zehirlendiği öne sürülen personele acil müdahaleleri yapılarak birçok hasta evlerine gönderildi. Zehirlenme olayının ardından OMÜ Tıp Fakültesi Acil Besin Zehirlenmesi Komisyonu kurarak alınan numuneler analiz için il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.



OMÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada, "Hastalara gerekli müdahale yapıldı. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden çıkacak analizlere göre gerekli işlemler yapılacak" denildi.



Öte yandan, OMÜ Tıp Fakültesi yemekhanesinde her gün 2 bin 500 personele özel şirket tarafından yemek veriliyor. Öğle yemeği menüsü; tarhana çorbası, fırın tavuk, bulgur pilavı ve salatadan oluşuyor.

Zehirlenme olayında tavuk yemeğinden şüphelenildiği öğrenildi.

Kenan Akyüz