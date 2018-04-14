Öldükten 3 ay sonra çürümüş cesedi evinde bulundu

Adana'da arkadaşlarının 3 aydır hastanede tedavi gördüğünü zannettiği 70 yaşındaki astım hastası Yüksel Efe'nin cesedi, mahalle sakinlerinin yayılan kokuyu duyması nedeniyle evinde çürümüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi'ndeki 60023 Sokak’ta meydana geldi. Müstakil bir evin çevresinden kötü kokular duyan mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Evin kapısını çilingirle açan polis ekipleri, 70 yaşındaki Yüksel Efe'nin çürümüş cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, koku nedeniyle maske takarak çalışabildi. Sadece kemikleri bulunan cesedin yaklaşık 3 aylık olduğu anlaşıldı.

Yaşlı adamın yakın arkadaşı Seyhan Başözdemir, kendisinin ve arkadaşlarının Yüksel Efe'yi hastanede tedavi gördüğünü zannettiğini belirterek şunları söyledi:

“En son 3 ay önce benim yanıma gelmişti. 'Seni göreyim, dostları göreyim' demişti. Kolunda serum bağlıydı, hastanede yattığını söyledi. Ondan sonra haber alamadım, kimse haber alamıyordu. Arkadaşlara soruyordum, hastanede yattığını söylüyorlardı. Astımı vardı zaten. Herkes hastanede biliyordu. Mahalle halkı kötü kokuyu duyunca polisi aramış. Daha sonra beni de arkadaşlar aradı buraya geldim. Cesedi çürümüş, eve gidip göremedim bile.”

Yüksel Efe'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Nuri Pir

