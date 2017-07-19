Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı oldu

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu’nda eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığına getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni Bakanlar Kurulunu açıkladı. Buna göre, 6 yeni isim kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti, 15 bakanın ise görev yeri aynı kaldı. Kadın bakan sayısı ise 2’ye yükseldi. Eski Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürütecek.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, 1959'da Ordu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi. AK Parti Ekonomik Konulardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babası.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde gerçekleştiren Kurtulmuş, babasının kuruculuğunu üstlendiği İlim Yayma Cemiyetinde Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi isimlerle tanışma imkanı buldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1982 yılında mezun olan ve aynı fakültede yüksek lisansını tamamlayan Kurtulmuş, 1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1992'de iktisat doktoru, 1994 yılında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda doçentlik, 2004'te ise profesör unvanını alan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

28 Şubat sonrası siyasetle tanıştı

Kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Sevgi Kurtulmuş, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle dönemin mağdurları arasında yer aldı. Politikaya atılmak gibi bir planı yokken eşinin yaşadıkları ve milli görüş eksenindeki partinin ayrışma sürecine girmesiyle siyasete atılan Kurtulmuş, 1998 yılında siyaset yaşamına Necmettin Erbakan’ın yanında girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi’ne katıldı.

Saadet Partisi’nde İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü. Numan Kurtulmuş, 25 Ekim 2008 tarihine kadar Saadet Partisi'nde Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 Ekim 2008 tarihinde ise dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, yaptığı basın toplantısında 26 Ekim 2008 günü Ankara’da yapılacak kongrede tek genel başkan adayı olarak Numan Kurtulmuş’un katılacağını açıkladı. Ankara’da “Saadet Şimdi!” sloganı ile Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen 3. Büyük Kongrede kullanılan 946 oyun geçerli olan 924 oyunun hepsini alarak Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi.

HAS Parti'yi Kurdu

1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kuran Kurtulmuş, HAS Parti'nin AK Parti ile birleşmesiyle 2012'de AK Parti kadrolarında yer aldı. 4 Ekim 2012'de AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014'te Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Abdullah Sarıca