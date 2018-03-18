NTV Spor kapandı mı? Ntv Spor neden yok? Discovery Communications DMAX kanalı nedir kimin?

NTV Spor kapandı mı? sorusu sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. 17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte 22.30'da resmen kapandı. Televizyonun son yayınını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı. İşte bu haberimizde NTV Spor ile ilgili tüm gelişmeleri bulabilirsiniz...

Ntv Spor kapandı mı ? Ntv Spor neden yok ? sorusu sporseverler tarafından ilgili duyulan konular arasında yer alıyor. Yayın hayatına 17 Mart 2008'de başlayan Ntv Spor bu 10 sene içerisinde oldukça önemli bir spor kanalı durumuna geldi. 10 yıl sonra ise yine aynı tarihte 17 Mart 2018'de Ntv Spor'un yayın hayatına son verildi. Peki Ntv Spor'un yerine hangi kanal geldi ? Discovery Communications DMAX kanalı nedir ve kimin gibi soruların cevaplarını bu haberimizden öğrenebilirsiniz...

DMAX nedir?

Discovery Networks Türkiye Başkanı tarafından hazırlanan ve yayına başlayan platformdur. TLC kanalı ile aynı şirketindir.

Bir devrin daha sonuna gelindi. 17 Mart 2018’de seyirciye “merhaba” diyen 10 yıl sonra aynı gün ve aynı saatte izleyicilere “veda” dedi. NTV Spor’un yerine Discovery Communications’a ait olan DMAX kanalı 22.30’da yayına başladı.

DISCOVERY COMMUNICATIONS KİMDİR?

Discovery Communications 220’den fazla ülkede toplam yaklaşık olarak 3 milyar aboneye sahip dünyanın bir numaralı gerçeğe dayalı içerik sağlayan medya kuruluşudur. Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science ve Investigation Discovery liderliğinde ABD’li ortak teşebbüsü OWN: Oprah Winfrey Network’ü de içeren yayın ağı ile Discovery, insanların meraklarını gidermek için çalışmaktadır. Discovery aynı zamanda Avrupa, Pasifik Asya, Orta Doğu ve Afrika’da yayınlanan ilk spor eğlence grubu Eurosport International’in çoğunluk hissesine sahiptir. Discovery ayrıca okullar için hazırlanan eğitim ürünleri ve hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır ve ödüllü seri K-12 dijital ders kitabı dahil olmak üzere birçok farklı dijital medya hizmetinin sahibi ve uygulayıcısıdır. 16 Discovery markası; Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 109 ülkede yaklaşık 504 milyon kişiye 20 farklı dilde yayın yapmaktadır.