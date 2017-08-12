Nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler

Karacasu Belediyesinde nikah memuru tarafından şahitlerin huzurunda kıyılan nikah törenin ardından evlenen Deniz-Safiye Akkan çifti, 20 gün sonra kimliklerini yenilemek üzere gittikleri Karacasu Nüfus Müdürlüğünde hayatlarının şokunu yaşadı. Nikah memurunun dosyayı göndermediği için çiftin nikahının resmileşmediği anlaşıldı.

Karacasu’da bulunun sürücü kursunda direksiyon eğitmeni olarak çalışan Deniz Akkan ile Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan Safiye Uytun 1 senelik arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi. Karacasu Belediyesine yapılan resmi müracaatların ardından 18 Temmuz tarihinde Belediye Nikah Salonunda şahitlerin huzurunda dünya evine giren çift, mutlu bir şekilde düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Deniz ve Safiye çifti, 9 Ağustos günü düğün öncesi kimliklerini yenilemek ve kimliklerdeki medeni durumunu değiştirtmek için Karacasu Nüfus Müdürlüğüne başvurdu. Gelin ve damat müdürlük personelinin bilgisayar ortamında dosyalarına ulaşmaya çalışıp ulaşamaması sonrası “Siz evli değilsiniz” yanıtını aldı. Yaşanan şokun ardından Deniz Akkan olanlara anlam vermeye çalışırken, Safiye Uytun gözyaşlarını tutamadı.

Dosya gönderilmemiş

Nüfus Müdürlüğü personellerinin ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediklerini ifade eden Deniz Akkan, kanuni yollara başvuracaklarını kaydetti. Belediyeden Nüfus Müdürlüğüne ilk olarak “Onlar burada evlenmemiş” yanıtı verildiğini dile getiren Deniz Akkan, “Elimizde fotoğraflar var, nasıl burada evlenmemişiz” diye sordu. Yapılan incelemelerin ardından Karacasu Belediyesi çiftin Karacasu’da evlendiğini kabul ederken nikah sonrası Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi gereken dosyanın gönderilmediği ortaya çıktı. Dosyanın akıbetini bilmediklerini ifade eden Akkan, “O tarihlerde evlenen herkesin dosyası gönderilmiş, bizimki nasıl gönderilmiyor. Bizimki nasıl unutuluyor. Oradaki memurları ne kadar suçlayabiliriz bilemiyorum. Belediyedeki memurların bilerek yapacaklarına inanmıyorum. Kanuni haklarımızı da arayacağız” dedi.

Bir tek evlilik cüzdanı var

Evlilik cüzdanı dışında evli olduklarına dair hiçbir resmi belge olmadığını ifade eden Deniz Akkan, “Ben bu 20 gün içinde ölseydim benim eşim bekar mı kalacaktı? Hiç evlenmemiş mi gözükecekti. Bunun cevabını bilmiyoruz. Evlilik cüzdanı dışında resmiyette hiçbir şey gözükmüyor. Nüfus cüzdanımızı değiştirmeye gitmesek böyle bir durumdan haberdar olamayacaktık” şeklinde konuştu.

Özgür Dedeoluk



