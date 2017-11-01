New York'taki saldırının şifresi açıklandı: Yalnız Kurt

Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde bir saldırganın aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesi daha sonra da çevreye ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı açıklandı. New York Valisi Andrew Cuomo, saldırının şifresini “Yalnız Kurt” olarak açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, bu saldırının daha geniş bir komplonun bir parçası olduğuna dair bir delil olmadığını söyledi. Cuomo, "Bu yeni terör taktiği, yalnız kurt saldırısıdır. Sadece birkaç saat oldu ama daha büyük bir saldırı planına dair elimizde kanıt yok" dedi.

Saldırının ardından açıklamada bulunan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 16'dan fazla yaralı olduğunu açıkladı. "Şehrimiz için çok acı bir gün" diyen De Blasio, saldırının korkakça bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Blasio, 6 kişinin olay yerinde, iki kişinin de hastanede hayatını kaybettiği açıkladı. Yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Candemir Sarı