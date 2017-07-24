Negredo zirvesi yarın!

Beşiktaş, 31 yaşındaki golcünün transferinde adım adım sona yaklaşıyor.

Kartal, Alvaro Negredo’yu 1 yıllığına kiralama konusunda Valencia ile anlaştı. Başkan Fikret Orman, yarın İspanya’da tecrübeli santrforun menajeriyle görüşüp pazarlıkları başlatacak. Transferin hafta sonuna doğru bitmesi bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya’ya giden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da sürüyor. Caner Erkin’in bonservisini Inter’den alan, Atınç Nukan’ı Red Bull Leipzig’den 1 yıl daha kiralayan, Real Madrid’den ayrılan Pepe’yi renklerine bağlayan ve Orkan Çınar’ı da bugün açıklaması beklenen siyah-beyazlıların şu an yoğunlaştığı isim de Alvaro Negredo...



Vincent Aboubakar’ın Porto’ya dönmesinin ardından santrfor pozisyonunda oluşan boşluğu İspanyol yıldızla doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferde önemli yol katetti. Yönetim öncelikle tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve Finansal Fair Play gereği oyuncunun maliyetinden kurtulmak isteyen Valencia kulübü ile masaya oturdu. Negredo’yu 1 seneliğine bedelsiz kiralama konusunda İspanyol temsilcisiyle el sıkışan Beşiktaş, şimdi de 31 yaşındaki golcüyle anlaşma zemini arayacak.



Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, yarın İspanya’da Negredo’nun menajeriyle bir araya gelip pazarlıkları başlatacak. Kartal’ın bu transferi hafta sonuna doğru bitirmesi bekleniyor.

10 GOL, 4 ASİST

Valencia'nın yanı sıra daha önce Almeria, Sevilla ve Manchester City formalarını da giyen Negredo, geçen sezonu ise İngiltere’nin Middlesbrough takımında geçirdi. Burada 39 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 10 gol atıp 4 de asist yaptı.

Erdal Cömert - Vatan gazetesi